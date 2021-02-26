Тегеран, , 08:35 — REGNUM 25 февраля МИД Ирана отреагировал на последние события в соседней Армении. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Тегеран внимательно следит за развитием событий», — сообщил официальный представитель МИД Саид Хатибзаде в коротком заявлении. Он также отметил, что Иран призывает все стороны проявлять сдержанность и избегать насилия.

Ранее в тот же день генштаб потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против армянского народа. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об увольнении начальника генерального штаба вооруженных сил Оника Гаспаряна.

Пашинян расценил призывы генштаба как попытку военного переворота и пригласил своих сторонников собраться на площади в Ереване. Пашинян завершил свой митинг и призвал все политические силы начать консультации.

«С этого момента мы закончили наши мероприятия и ожидаем, что наши коллеги из оппозиции сделают то же самое», — сказал премьер-министр, отметив, что возвращается в здание правительства.