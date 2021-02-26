Бразилиа, , 02:11 — REGNUM Общее количество зарегистрированных летальных исходов от осложнений при COVID-19 в Бразилии возросло до 251 498 после подтверждения еще 1541 факта смерти. Об этом 25 февраля сообщает бразильское министерство здравоохранения на своем сайте.

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Кроме того, за последние сутки в стране выявили 65 998 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2. Всего в Бразилии зафиксировали 10 390 461 подобный случай, из которых 9 323 696 завершились выздоровлением пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля стало известно, что бразильские ученые создали ПЦР-тест, который позволяет в кратчайшие сроки выявлять инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2 и определять его разновидность.

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