Тегеран, , 08:34 — REGNUM 25 февраля посол Ирана в Женеве заявил, что страна вернется к своим обязательствам по СВПД только в том случае, если сторона-нарушитель ядерной сделки предпримет практические шаги. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Посол Эсмаил Багаи Хамане заявил, выступая на Конференции ООН по разоружению, что именно Соединенные Штаты должны сделать первый шаг в спасении иранской ядерной сделки.

Обращаясь к властям западных стран, он отметил, что принуждение в отношении Ирана оставаться верным своим обязательствам не только несправедливо и безответственно, но и также демонстрируют высокомерие.

В ответ на недавние заявления госсекретаря США Энтони Блинкена он подчеркнул:

«Смешно, что вы просите Иран вернуться к СВПД с полной приверженностью, в то время как вы все еще находитесь вне соглашения и грубо нарушаете его».

Заявив, что Иран устал от выступлений других сторон и теперь призывает их просто действовать и выполнять взятые на себя обязательства, он отметил, что США должны предпринять ответные шаги, оставаться приверженными СВПД, и тогда Иран немедленно отреагирует в позитивном ключе.