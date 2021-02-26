Тегеран, , 08:32 — REGNUM 25 февраля постпред Ирана при ООН заявил, что санкции США должны быть сняты в течение ближайших трех месяцев, отметив, что нет необходимости в переговорах, чтобы вернуть Вашингтон к своим обязательствам по иранской ядерной сделке. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи в интервью арабоязычному телеканалу Aljazeera TV. Раванчи подчеркнул, что если санкции будут сняты в течение ближайших трех месяцев, то Иран также выполнит свои обязательства.

Он отметил, что меры, принятые Ираном после выхода Вашингтона из ядерной сделки, не привели к эскалации напряженности.

Иранский представитель сослался на недавний визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Гросси в Тегеран и подчеркнул, что комментарии о необходимости снятия санкций в течение трех месяцев исходят из договоренности, достигнутой с главой МАГАТЭ в ходе его тегеранского визита.

Правительство США в одностороннем порядке вышло из иранской ядерной сделки (СВПД) 8 мая 2018 года в нарушение международных норм и принципов, а также ввело жесткие экономические санкции в отношении иранской нации.