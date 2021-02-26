Тегеран, , 07:53 — REGNUM 25 февраля заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Мохаммадреза Шанехсаз заявил, что страна импортирует четыре миллиона вакцин против коронавируса к 20 марта. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Как отметил Шанехсаз, на повестке дня стоит закупка ряда индийских, китайских, российских и южнокорейских вакцин. Подчеркнув, что в основном политика заключается в разработке отечественных вакцин, он заявил, что к концу марта будет импортировано от трех до четырех миллионов вакцин.

Шанехсаз также отметил, что в Иране 10 компаниями создано 15 платформ по производству вакцин, при этом три из произведенных вакцин вступили в фазу клинических исследований.

«На Кубе завершены два этапа клинических исследований кубинской вакцины, а третий этап проводится в сотрудничестве с иранским институтом Пастера», — сказал он.

Иранский чиновник отметил:

«Кроме того, российская компания, производящая вакцину, и иранское предприятие достигли договоренности о производстве 20 миллионов доз вакцины в Иране в течение года».