Тегеран, , 08:21 — REGNUM 25 февраля генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси назвал недавние шаги Ирана по приостановлению действия Дополнительного протокола «большой потерей» для международного сообщества. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сделал такие замечания в интервью телеканалу NHK. Это было первое интервью, которое Гросси дал СМИ с тех пор, как Иран объявил о приостановке выполнения Дополнительного протокола, позволяющего МАГАТЭ проводить внезапные инспекции.

Ссылаясь на предупреждение Ирана о резком сокращении доступа к инспекциям МАГАТЭ, Гросси сказал, что «с самого начала отнесся к этому вопросу очень серьезно». Он также назвал приостановление действия Дополнительного протокола «крупнейшей потерей» для международного сообщества.

Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ создало систему для продолжения сбора информации с помощью камер и других устройств мониторинга, размещенных на ядерных объектах Ирана. Он отметил, что если Иран и заинтересованные страны достигнут соглашения, то МАГАТЭ сможет получить доступ к этим данным.