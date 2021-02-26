Тегеран, , 08:07 — REGNUM 25 февраля президент иранского Университета медицинских наук в Тегеране выразил надежду, что иранская вакцина Razi Covo-Pars против COVID-19 будет доступна для использования к середине лета. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Доктор Джалиль Коопайехзаде заявил, что первая и вторая фазы испытания вакцины Razi Cov Pars на людях займут около четырех месяцев. Он также отметал, что эта новая иранская вакцина от COVID-19 должна пройти третью фазу испытаний.

Иран представил свою новую отечественную вакцину Covo-Pars 7 февраля 2021 года. По словам президента Университета медицинских наук, новая вакцина представляет собой рекомбинантную и ингаляционную вакцину, которая будет производиться с использованием передовых технологий.

Сообщается, что вакцина успешно прошла лабораторные испытания и стадию испытаний на животных, превзойдя ожидания исследователей. На первом этапе вакцина будет испытана на 133 людях, а на втором этапе испытания пройдут 500 человек, разделенных на две группы по 250 человек.