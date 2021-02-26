Тегеран, , 08:04 — REGNUM 25 февраля командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади заявил, что отправка военно-морских флотов в международные воды содействует укреплению региональной безопасности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Контр-адмирал Хосейн Ханзади, командующий военно-морским флотом иранской армии, сделал эти замечания во время визита в южную провинцию Хормозган на побережье Персидского залива, где провёл встречу с офицерами военно-морского флота по случаю празднования годовщины рождения Имама Али.

Адмирал Ханзади выразил признательность иранским техническим специалистам военно-морского флота за достижения в сооружении различных судов и разработку оборудования. По его словам, такой прорыв не мог быть достигнут без усилий технических экспертов и инженеров, работающих с иранским военно-морским флотом.

«Мы выполняем поставленные перед нами задачи на основе современной техники», — сказал командующий ВМФ. Он отметил: «Сегодня военно-морской флот армии выполняет операции в Красном море и сопровождает танкеры Исламской Республики Иран, чтобы обеспечить безопасное пересечение судами Баб-эль-Мандебского пролива».