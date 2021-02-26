Мадрид, , 02:10 — REGNUM Бывший монарх Хуан Карлос I, который в 2014 году отрёкся от испанского престола, заплатил налоговой службе Испании €4 млн для урегулирования ситуации со своей налоговой задолженностью. Об этом 25 февраля сообщает газета El Pais.

Отмечается, что бывший король 9 декабря 2020 года уже заплатил по своей налоговой задолженности за период с 2016 по 2018 год более €678 тыс. Теперь сообщается о второй выплате, проведённой экс-монархом для урегулирования своего положения в Испании.

Общая сумма незадекларированного дохода, полученного Хуаном Карлосом I в течение нескольких лет, превышает €8 млн в неденежном виде. На эту сумму оценивается стоимость рейсов на частных самолётах, которые бывшему королю до 2018 года оплачивал фонд его родственника — двоюродного брата.

Предыдущий платёж в налоговую службу, как предполагается, был связан с расследованием возможного использования почётным королём карт, которые оказались привязанными к счетам, средства на которых якобы предоставлены мексиканским предпринимателем.

Отмечается, что в настоящее время прокуратура Верховного суда Испании проводит ещё два расследования, имеющих отношение к финансовым операциям Хуана Карлоса I.

Как сообщало ИА REGNUM, Хуан Карлос I, который отрёкся от испанского престола в 2014 году, в настоящее время находится в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Читайте также: В Испании обсудят лишение неприкосновенности главы государства

Читайте ранее в этом сюжете: Раскрыто местонахождение Хуана Карлоса I