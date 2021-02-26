Тегеран, , 08:02 — REGNUM 25 февраля иранский атташе по правам человека в Женеве заявил, что в настоящий момент в Йемене наблюдается катастрофическая ситуация из-за продажи Францией оружия Саудовской коалиции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Выступающие использовали заседания Совета по правам человека для того, чтобы делать необоснованные заявления об Иране, при этом ни одна страна не может утверждать, что она безупречно справляется с продвижением прав человека», — сказал Мохаммад Садати Неджад в ответ на заявления министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о нарушении прав человека в Иране, выразившего обеспокоенность судьбой заключенных с двойным гражданством в Иране.

Представитель Ирана Садати Неджад заявил, что США, Канада, Франция и Германия, которые имеют ужасный послужной список систематических нарушений прав меньшинств, не имеют права давать другим этические советы. Далее он сказал, что данные страны являются соучастниками войн против народов Йемена и Палестины.

Он также отметил, что, поскольку страна является пионером в распространении терроризма в отношении населения ряда государств, США должны быть привлечены к ответственности за преступления против прав человека.

С марта 2015 года Саудовская Аравия и ее союзники, в том числе ОАЭ, ведут кровавую военную агрессию в Йемене, используя оружие, поставляемое западными партнёрами, в частности США.