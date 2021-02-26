Тегеран, , 07:58 — REGNUM В Иране за последние сутки 94 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 59 830, заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 25 февраля.

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По словам Лари, за последние 24 часа было обнаружено 8206 новых случаев заражения вирусом COVID-19. Она также отметила, что с учётом 94 новых жертв их общее число смертей по стране возросло до 59 830.

Лари подчеркнула, что 1 372 308 человек из общего числа 1 607 081 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 3712 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

С момента вспышки пандемия COVID-19 заразила около 112 миллионов человек по всему миру, из них погибло свыше 2 490 000 человек.