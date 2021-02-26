Тегеран, , 07:58 — REGNUM Первая в Иране отечественная вакцина от COVID-19 под названием Barekat производится в соответствии с высокими международными стандартами, заявил член национального комитета по борьбе с коронавирусом 25 февраля. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Мину Мохраз сделал эти замечания в интервью журналистам IRNA. В своем выступлении Мохраз высоко оценила высокое качество ряда иранских продуктов и призвала иранцев использовать отечественную продукцию для развития национальной экономики.

29 декабря 2020 года иранский фонд «Барекат» при поддержке штаба, ответственного за исполнение приказов имама, провел испытание вакцины от COVID-19 на людях, введя ее первому добровольцу на первом этапе. Согласно последним официальным данным, иранская вакцина Cov-Iran Barekat продемонстрировала 90%-ную эффективность.

С момента вспышки пандемия COVID-19 заразила около 112 миллионов человек по всему миру, из них погибло свыше 2 490 000 человек.