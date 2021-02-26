Тегеран, , 07:49 — REGNUM 24 февраля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде и сопровождающая его делегация провели переговоры с министрами иностранных дел и информации Сирии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 25 февраля.

Представители МИД Сирии и Ирана Файсал Микдад и Хатибзаде обсудили двусторонние отношения, в частности в сфере СМИ, культуры и политики. В ходе встречи стороны также рассмотрели последние события в регионе и важность укрепления связей, а также проведения двусторонних консультаций для продвижения отношений в интересах двух дружественных стран.

Коснувшись бесчеловечных односторонних санкций против Ирана, Микдад подчеркнул необходимость принятия совместных усилий по противодействию общим вызовам, угрожающим региональному миру и безопасности. Он подтвердил поддержку Сирией позиции Ирана в отношении СВПД, осудив попытки исказить имидж Ирана или возложить на него ответственность за выход США из соглашения.

Хатибзаде, в свою очередь, заявил о поддержке Ираном Дамаска с целью восстановить мир и безопасность в стране, а также сохранить ее суверенитет и территориальную целостность.

В ходе отдельной встречи с министром информации Сирии Имадом Сарой иранский чиновник также обсудил пути укрепления двусторонних отношений между двумя странами, в частности в области средств массовой информации и культуры.