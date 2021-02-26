Любляна, , 02:03 — REGNUM В Словении за последние 24 часа подтверждено 852 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще семеро человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 25 февраля.

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Правительство Словении, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в одной из 12 провинции, снова ввело более строгие ограничения в этом округе, в то время как в других провинциях до 5 марта продлеваются меры, которые действовали до сих пор.

«Эпидемиологическая ситуация в прибрежно-крашском регионе значительно хуже, чем в других», — заявила на пресс-конференции пресс-секретарь правительства Словении Майя Братуша.

В Словении около 187 005 человек заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано 3802 смертельных случа.