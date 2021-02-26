Тегеран, , 01:59 — REGNUM Полиция Ирана объявила о запрете на посещение четырех провинций и семи городов из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщает иранское студенческое новостное агентство (ISNA).

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Сообщается, что запрет распространяется на приграничную с Ираком территорию, а также на северные провинции страны. Предполагается, что ограничения помогут замедлить распространение COVID-19 по стране.

Ранее в Иране началась кампания по вакцинации населения против коронавирусной инфекции. Первыми в очереди на вакцинацию оказались пожилые люди, ветераны войн и социальные работники. Для прививок в Иране используют российский препарат «Спутник V».