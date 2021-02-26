Вашингтон, , 01:59 — REGNUM Название министерства здравоохранения и социальных служб США (Health and Human Services) не смогла выговорить пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы в ходе брифинга 25 февраля.

Представитель американской администрации отвечала на вопрос по поводу создания должности омбудсмена при ведомстве. Она пыталась дважды произнести наименование минздрава, но в итоге попросила прощения и использовала аббревиатуру — HHS.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января Джен Псаки «потеряла линию мысли», перечисляя в ходе пресс-конференции обиды и претензии США в адрес России. В итоге пресс-секретарь так и не закончила свою фразу.

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