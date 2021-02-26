Загреб, , 02:04 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 7763 проведённых ПЦР-тестов, было подтвержден 544 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 12 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 25 февраля.

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К аппаратам-ИВЛ подключено 70 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2933.

В Хорватии 241 592 человека заразились коронавирусом с начала пандемии 25 февраля 2020 года, а общее число скончавшихся составляет 5489.

Напомним, что раннее 24 февраля в Хорватии было подтверждено 688 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 15 смертельных случаев.