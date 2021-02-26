Харбин, Китай, 26 февраля 2021, 01:49 — REGNUM Провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая обещает построить 18 тыс. базовых станций 5G в текущем году, сообщает 25 февраля агентство Синьхуа.
По данным региона, таким образом планируется ускорить развитие высокотехнологической инфраструктуры Хэйлунцзяна и подстегнуть рост цифровой экономики.
В этом году провинция также намерена ускорить развития отрасли больших данных и строительство национального центра больших данных в столице региона города Харбине. Хэйлунцзян построил 18,9 тыс. базовых станций связи пятого поколения в 2020 году.