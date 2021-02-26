История вопроса

Развертывание коммерческих сетей мобильной связи стандарта 5G в мире началось в 2018 году. Технологии 5G должны обеспечивать более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, что позволит обеспечить большую доступность широкополосной мобильной связи, а также использование режимов device-to-device, когда устройства устанавливают связь между собой непосредственно, а не через коммутационные узлы. Это должно способствовать развитию Интернета вещей. Однако некоторые эксперты и общественные деятели считают, что технологии 5G могут неблагоприятно влиять на здоровье человека и призывают отказаться от развертывания этих сетей. При этом создатели сетей 5G уверяют, что они безопасны для человека.