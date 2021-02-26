Пекин, , 01:42 — REGNUM Китай запустил антикоррупционную операцию по поимке беглых преступников, обвиняемых в коррупции и возвращению денег в Китай, сообщает агентство Синьхуа.

Операция получила название «Небесная сеть-2021». Она сфокусируется на поимке подозреваемых в совершении преступлений беглецов за рубеж уездного уровня и выше. Кроме того, целью операции является возвращение огромных сумм денег в бюджет, что имеет большой значение для страны.

Китай будет активно участвовать в разработке международных правил и укреплять международное сотрудничество в борьбе с коррупцией, заявили в центральном аппарате страны, отвечающем за поимку беглых подозреваемых во взяточничестве.

В общей сложности 1421 беглец, в том числе 28 беглецов с уведомлением с красным углом в списках Интерпола, были возвращены в Китай в ходе прошлогодней операции, при этом было возвращено около 2,95 млрд юаней (около $456 млн) незаконных доходов.