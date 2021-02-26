Сараево, , 02:02 — REGNUM Председатель Партии демократического действия Боснии и Герцеговины и лидер бошняков этой страны Бакир Изетбегович принял 25 февраля с официальным визитом посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мэтью Филда. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

На встрече они обсудили текущую политическую ситуацию в Боснии и Герцеговине, а также пандемию коронавируса.

Посол Филд приветствовал решение совета министров об утверждении Программы реформ в Боснии и Герцеговине. Был затронут дальнейший путь Боснии и Герцеговины к членству в Европейском союзе с особым акцентом на выполнении 14 ключевых приоритетов Европейской комиссии. Было подчеркнуто, что Соединенное Королевство, хотя оно больше и не является частью Европейского союза, будет поддерживать усилия институтов Боснии и Герцеговины по выполнению этих приоритетных задач.