Тбилиси, , 01:41 — REGNUM Председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия отказался выплатить залог за своё освобождение. Об этом 25 февраля сообщил грузинский «Первый канал» со ссылкой на члена партии Хатию Деканоидзе.

По её словам, прокуратура Грузии, предлагая залог в обмен на ходатайство об освобождении, пытается оправдать свои неправомерные действия. 16 февраля по запросу правоохранительного ведомства парламент Грузии лишил Мелию депутатского иммунитета, после чего суд дал распоряжение о взятии его под стражу.

«Решение Ники Мелия остается прежним. <…> Заявление прокуратуры ничего не меняет», — сказала Деканоидзе.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в прокуратуре Грузии заявили, что готовы обратиться в суд с ходатайством об освобождении оппозиционного политика, если тот заплатит избранный ему залог в размере 70 тысяч лари (примерно 1,5 млн рублей).

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