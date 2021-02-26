Пекин, , 01:36 — REGNUM Китайская администрация интеллектуальной собственности объявила о подписании соглашений с 30 патентными органами по всему миру, сообщает агентство Синьхуа.

Соглашения были заключены в рамках системы Ускоренного патентного делопроизводства на конец 2020 год. Система представляет собой рамку проверки патентных заявок и стала важным способом поиска патентной защиты китайских товаров на внешних рынках.

На конец июня 2020 года было подано в общей сложности 9066 заявок при том, что среднегодовые темпы роста их числа составили 22,6%.