Сургут, Югра, , 01:32 — REGNUM В Югре в частной клинике во время косметологической процедуры скончалась пациентка частной клиники. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По факту проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что в Сургуте 20 февраля 2021 года 68-летней женщине при подготовке к косметологической процедуре была введена местная анестезия. После этого клиентка стала задыхаться и потеряла сознание. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть сургутянки. Причиной гибели сургутянки предположительно стала ишемическая болезнь сердца.

На данный момент проверяется документация клиники, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.