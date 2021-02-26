Нью-Йорк, США, , 01:47 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 25 февраля понизились из-за желания инвесторов «немного притормозить» на фоне завышенных ожиданий роста экономики.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 559,85 пункта (1,75%), до уровня 31 402,01 пункта. S&P 500 упал на 96,09 пункта (2,45%), до уровня 3829,34 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял 478,54 пункта (3,52%), понизившись до уровня 13 119,43 пунктов.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,10, до уровня $63,35 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, торги на Гонконгской фондовой бирже при открытии 25 февраля показали рост котировок акций, которые стремятся отыграть произошедшее накануне падение.

Читайте также: Нефть Brent присматривается к новой вершине в $71

Читайте ранее в этом сюжете: Биржа Гонконга 25 февраля открылась ростом котировок