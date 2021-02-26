Пекин, , 01:31 — REGNUM Китай одобрил 2394 продукта с географическим указателем и зарегистрировал в общей сложности 6116 торговых марок с географическим указателем на конец января, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Национальной администрации интеллектуальной собственности КНР, более 10 тыс. предприятий получили разрешение на продукцию с географическим указателем в конце января. Общий объем производства таких предприятий составил 639,8 млрд юаней (порядка $99 млрд) в 2020 году.

Географический указатель — это вид интеллектуальной собственности, который указывает географическое происхождение товара, репутацию и прочие характеристики.\

Географический указатель играет важную роль в улучшении добавленной стоимость продукции, защите потребительских интересов и сохранении традиционного культурного наследия.