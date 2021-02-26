Пекин, , 01:25 — REGNUM Ученые из Китая и США обнаружили окаменелые останки грибов возрастом 630 млн лет в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Это самое раннее ископаемое свидетельство существования наземных грибов, когда-либо найденное, указывающее на то, что предки грибов, включая дрожжи, плесень и грибы, колонизировали землю примерно на 200 млн лет раньше, чем считалось ранее.

Исследование, проводившееся Китайской академией наук и Политехническим университетом Виргинии, было опубликовано в журнале Nature Communications в январе.

Соавтор исследования доцент Нанкинского института геологии и палеонтологии при академии Пан Кэ заявил, что окаменелости были найдены в двух доломитовых карстовых пещерах. Исследователи собрали 20 образцов, содержащих тысячи нитевидных фрагментов, каждый из которых тоньше человеческого волоса.

«Новое открытие позволит перекалибровать хронологию того времени, когда организмы колонизировали землю. Эволюция от морской жизни к наземной — это важный поворотный момент в истории развития жизни, а грибы были первопроходцами. Невероятно, но наземные грибы, имеющие возраст 630 млн лет, более чем на 100 млн лет старше самых ранних земных растений», — заявил Пан, подчеркнув важность этого открытия для науки.

Предыдущая самая ранняя запись о наземных грибах, обнаруженная в Шотландии, показала, что грибы появились около 410 млн лет назад.