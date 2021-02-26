Пекин, 26 февраля 2021, 01:25 — REGNUM Ученые из Китая и США обнаружили окаменелые останки грибов возрастом 630 млн лет в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.
Это самое раннее ископаемое свидетельство существования наземных грибов, когда-либо найденное, указывающее на то, что предки грибов, включая дрожжи, плесень и грибы, колонизировали землю примерно на 200 млн лет раньше, чем считалось ранее.
Исследование, проводившееся Китайской академией наук и Политехническим университетом Виргинии, было опубликовано в журнале Nature Communications в январе.
Соавтор исследования доцент Нанкинского института геологии и палеонтологии при академии Пан Кэ заявил, что окаменелости были найдены в двух доломитовых карстовых пещерах. Исследователи собрали 20 образцов, содержащих тысячи нитевидных фрагментов, каждый из которых тоньше человеческого волоса.
Предыдущая самая ранняя запись о наземных грибах, обнаруженная в Шотландии, показала, что грибы появились около 410 млн лет назад.