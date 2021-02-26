Сургутский район, Югра, , 01:16 — REGNUM В Югре устанавливаются обстоятельства возгорания нефтепродуктов и гибели рабочего на месторождении в Сургутском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Предварительно установлено, что 24 февраля 2021 года при проведении работ по герметизации скважины на Имилорском месторождении произошёл прорыв нефтепродуктов и их внезапное возгорание. В результате ЧП погиб 46-летний старший оператор ремонтной бригады.

На место происшествия выехали следователи СУ СКР по ХМАО, назначены судебные экспертизы, проводится проверка обстоятельств происшествия.