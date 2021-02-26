Кейптаун, , 01:15 — REGNUM Анализ характеристик российской вакцины «Спутник V» для ее использования в ходе массовой вакцинации на территории ЮАР начало Управление по регулированию медицинских средств страны (SAHPRA). Об этом 25 февраля сообщило агентство Bloomberg.

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Документы на регистрацию препарата поступили в южноафриканский минздрав 16 февраля. Ранее разрешение на частичное использование в ЮАР получила вакцина компании Johnson & Johnson.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля стало известно, что власти ЮАР планируют выделить €568 млн для вакцинации 59 млн жителей страны, что составляет две трети от всего населения.

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