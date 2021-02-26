Краснодар, , 01:13 — REGNUM В Краснодарском крае подразделения МЧС ликвидировали крупный пожар, вспыхнувший на складе мебельного цеха в посёлке Украинский вечером 25 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре в посёлке Украинский поступило диспетчеру Динского пожарно-спасательного гарнизона в 20:14. Прибывшие на место через 20 минут подразделения МЧС обнаружили, что на ул. Гаражная произошло возгорание в складском помещении на площади 600 кв. метров.

В 20:40 в связи с угрозой распространения огня по всей площади помещения пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

В 21:23 огонь был локализован на площади 1000 кв. метров. В 22:58 было ликвидировано открытое горение. В 23:36 пожар был полностью ликвидирован.

Всего в тушении было задействовано 38 человек и 13 единиц спецтехники. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на предприятии по производству полимерной упаковки в Ростовской области локализован.

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