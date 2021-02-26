Бейрут, , 00:56 — REGNUM В Ливане за прошедшие сутки выявил 3469 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на ливанской территории достигло 366 302. Также за минувшие сутки в республике скончались еще 52 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Ливане жертвами осложнений COVID-19 стали 4560 человек.

Ранее минздрав Ливана запросил партию в 300 тыс. вакцин против коронавирусной инфекции от компании AstraZeneca для вакцинации палестинских беженцев. Всего ливанские власти намерены привить около 80% населения против COVID-19.