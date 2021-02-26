Мясниковский район, , 00:56 — REGNUM В первом полугодии 2021 года в Ростовской области частично введут в эксплуатацию второй мусороперерабатывающий завод — Мясниковский МЭОК. Предприятие пока только начнёт принимать отходы. Об этом сообщает региональный оператор по обращению с ТКО.

«В ближайшие месяцы на территории МЭОКа начнёт работу мобильный мусоросортировочный комплекс. Сейчас ведётся монтаж оборудования. Этот комплекс будет работать параллельно с уже действующим сортировочным цехом в Советском районе Ростова-на-Дону», — пояснила гендиректор компании «Чистый город» Элла Кузьмина.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года заместитель министра ЖКХ Ростовской области Ирина Ялтырева пообещала, что до конца 2020 года заработают два мусороперерабатывающих завода — в Мясниковском и Волгодонском районах. Пока заработал только один из них.

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