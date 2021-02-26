Вашингтон, , 00:50 — REGNUM Перебои в работе видеохостинга YouTube ощутили 25 февраля пользователи в ряде стран мира, включая Россию. Об этом сообщает сайт Downdetector.

Основная часть жалоб поступила от жителей России, Великобритании и США. Так, в РФ пользователи столкнулись с проблемами в работе сайта (72%), со сбоями при просмотре видеороликов (24%) и с входом в аккаунт (2%).

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в США были зафиксированы перебои в функционировании социальных сетей Facebook и Instagram.

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