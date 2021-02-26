Ростов-на-Дону, , 00:49 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» уверенно победил московский «Луч» — 37:15, и обеспечил себе первое место на предварительном этапе чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба донской команды.

«Мы с большим уважением относимся к этой молодой команде, которая сражалась до самого конца. Мы играли с открытой защитой, чтобы увеличить скорости. Другая задача на матч — чтобы все гандболистки получили игровое время», — отметил тренер «Ростов-Дона» Томаш Хлавати.

Наибольшим числом точных бросков отметились Катарина Крпеж-Шлезак, забившая семь голов, а также Анна Лагерквист, Владлена Бобровникова и Ксения Макеева, отправившие по пять мячей в ворота соперниц.

Впереди у ростовчанок участие в Финале четырёх Кубка России. Помимо подопечных Пера Юханссона в турнире примут участие «Лада», «Астраханочка» и «Звезда».