Москва, , 00:47 — REGNUM На прошедшей неделе 37 летательных аппаратов иностранных государств (28 самолётов-разведчиков и девять БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 26 февраля опубликовала газета «Красная звезда».

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки было выполнено 265 лётных смен на 73 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 700 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели около 17,4 тыс. практических мероприятий на 144 полигонах. Было выполнено более 3,2 тыс. занятий по вождению, из них 49% — ночью. Десантниками было выполнено более 10 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 70 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

По контракту на военную службу приняты более 1,6 тыс. солдат и сержантов. Поступили на военную службу 15 офицеров.

Как сообщало ИА REGNUM, тральщики ВМС Испании и Греции, зашедшие в Чёрное море, находятся под наблюдением Черноморского флота.

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