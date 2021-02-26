Ханты-Мансийск, , 00:44 — REGNUM В Югре за январь 2021 года было выдано микрозаймов на 43% больше, чем в январе 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Всего югорчане взяли 32 517 кредитов. Общую сумму аналитики НБКИ не указывают.

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин отмечает, что рост спроса на микрозаймы связан с «карантинными» мероприятиями, а также с увеличением в последнее время доли онлайн заявок в сегменте микрозаймов — около 70%.