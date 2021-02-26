Минск, , 00:40 — REGNUM На Белоруссию приходится наибольшее количество дел, возбуждённых в соответствии с Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах. Об этом говорится в опубликованном 25 февраля докладе для 46-й сессии Совета ООН по правам человека, который представила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Характеризуя ситуацию в Белоруссии, она напомнила, что «с 1994 года Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) констатировало, что ни одни из выборов не были свободными и справедливыми». В ходе белорусских президентских выборов 2020 года и после, отметила Бачелет, власти постсоветской республики «систематически подавляли преимущественно мирные протесты и тех, кто высказывал критику, в том числе посредством произвольных массовых задержаний, пыток и других видов жестокого обращения».

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Верховный комиссар ООН напомнила, что Совет по правам человека неоднократно подчеркивал, что осуществление свободы выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций является существенным условием для выборов. Таковые обусловлены свободным обменом информацией и идеями между гражданами, кандидатами и избранными представителями, а также наличием свободной прессы и способностью «комментировать общественные вопросы и информировать общественное мнение без цензуры или ограничений».

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Кроме того, отметила Бачелет, решающее значение для реализации прав человека и признания выборов имеет свободное осуществление права на свободу ассоциаций, в том числе гарантии возможности создания политических партий, а также обеспечение плюрализма и политической конкуренции, свободы мирных собраний. Нынешние правовые нормы Белоруссии, считает верховный комиссар ООН по правам человека со ссылкой на экспертов, «противоречат международным нормам и стандартам и ограничивают свободу выражения мнения в автономном и онлайн-режиме».

ООН считает ненормальной новую редакцию белорусского закона о СМИ, который позволяет ограничивать доступ к электронным и иным изданиям без решения суда. Бачелет обратила внимание на такую белорусскую норму: «Статья 38 закона содержит широко сформулированное определение информации, распространение которой запрещено и является уголовным преступлением, включая информацию, «наносящую ущерб национальным интересам», критику государственных должностных лиц и президента и дискредитацию республики».

Спецдокладчик ООН по Белоруссии и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ неоднократно выражали озабоченность в связи с установленной МИД Белоруссии обязательной аккредитацией для журналистов — за исключением тех, которые работают на зарегистрированные государством СМИ. Верховный комиссар ООН по правам человека в своём докладе отметила, что белорусское законодательство фактически запрещает работать журналистам-фрилансерам и журналистам незарегистрированных СМИ, подвергая их санкциям.

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