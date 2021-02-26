Лиссабон, , 00:39 — REGNUM Решение продлить еще до 16 марта действие режима чрезвычайного ситуации из-за коронавируса в Португалии одобрил парламент страны. Об этом 25 февраля сообщило издание Publico.

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Ранее соответствующее предложение внес на рассмотрение законодательного органа португальский президент Марселу Ребелу ди Соза. Действие ЧС продлевается в республике уже в 12-й раз.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля Марселу Ребелу ди Соуза получил первую дозу вакцины от COVID-19, несмотря на несмотря на то, что в январе он бессимптомно перенес это заболевание.

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