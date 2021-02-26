Иерусалим, , 00:38 — REGNUM Власти Израиля ввели на три дня ночной комендантский час, чтобы пресечь массовые празднования еврейского праздника Пурим, сообщает пресс-служба израильского правительства.

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Власти обеспокоены, что из-за праздника вновь может вырасти заболеваемость коронавирусной инфекцией. В связи с этим с 25 февраля вводится комендантский час с 20:30 по 5:00 сроком на три дня. Жителям страны в это время запрещено отходить более чем на километр от своих мест проживания. Исключения составляют лишь работники определенных профессий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил снятия всех ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, в апреле 2021 года. Однако он подчеркнул, что решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки.

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