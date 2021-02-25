Минск, 26 февраля, 2021, 00:36 — ИА Регнум. В Белоруссии «положение с правами человека продолжает ухудшаться». Об этом говорится в опубликованном 25 февраля докладе для 46-й сессии Совета ООН по правам человека, который представила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

ИА REGNUM Протестующие на площади Независимости в Минске

УВКПЧ ООН располагает информацией о том, что во время президентской кампании в Белоруссии (2020 года) были осуществлены серьёзные нарушения прав человека. Власти Белоруссии до и после выборов ограничивали права на свободу убеждений и их свободное выражение, мирные собрания и ассоциации, а также право на участие в политической жизни — «особенно перед выборами, которые привели к беспрецедентному для Белоруссии кризису в области прав человека».

Официальный Минск систематически нарушает свои международные обязательства и пребывает в безнаказанности. Он систематически отрицает основные свободы, допуская массовые произвольные аресты и задержания участников протестных выступлений, высказывавших критику или несогласие. Особо отмечены сообщения о пытках и жестоком обращении, преследовании и запугивании членов оппозиции, журналистов, правозащитников и граждан в целом. В итоге, сказано в докладе, власти Белоруссии «создали атмосферу страха и безнаказанности». При этом «ситуация усугубляется отсутствием мер по обеспечению ответственности за такие нарушения прав человека».

Верховный комиссар напомнила официальному Минску о рекомендациях, сделанных в докладе её предшественницы в 2012 году (A / HRC / 20/8), а также о рекомендациях, сделанных впоследствии международными правозащитными механизмами, в том числе сменявшими друг друга обладателями мандата специального докладчика по вопросу о положении человека в Белоруссии. Бачелет повторила свои рекомендации, озвученные СПЧ ООН в декабре 2020 года.

Верховный комиссар ООН рекомендует правительству Белоруссии (п. 77 нынешнего доклада) обеспечить проведение независимых, быстрых, тщательных и прозрачных расследований всех заявлений о нарушениях прав человека в контексте мирных протестов, включая гибель людей и ранения, а также пытки или жестокое обращение, в том числе акты сексуального насилия «чтобы виновные предстали перед судом и понесли соответствующие санкции». Бачелет рекомендовала обеспечить реабилитацию жертв репрессий и предпринять шаги для предотвращения повторения нарушений прав человека. Она также рекомендовала «немедленно и безоговорочно освободить всех незаконно или произвольно задержанных за мирное осуществление своих свобод выражения мнений, ассоциации и мирных собраний или своих законных функций, включая правозащитников, журналистов и адвокатов, и прекратить и отменить любые административные или уголовные судебные действия против людей за осуществление своих прав человека, включая право на свободу выражения мнений и мирных собраний».

В нынешних рекомендациях указано на недопустимость запугивания рабочих и учащихся, не допускать публичных запугиваний со стороны государственных должностных лиц и учреждений. Официальному Минску также следует «инициировать всеобъемлющий обзор и реформу национальной правовой базы для решения системных проблем, а также предотвращения повторения нарушений прав человека».