Ростов-на-Дону, , 00:36 — REGNUM Городская дума Ростова-на-Дону обвинила двух депутатов муниципального парламента в нарушении этических норм. Речь идёт о Наталье Оськиной (КПРФ) и Петре Пятибратове (ЛДПР).

В честности, от депутата Оськиной гордума требует публичных извинений перед медиками Ростовской областной клинической больницы за ложную информацию о дефиците кислорода в ковидном госпитале, развёрнутом на базе лечебного учреждения.

Что касается Пятибратова, то он «умышленно исказил сложившуюся ситуацию с закрытием моста [на улице Малиновского], настраивал население против власти, чем дискредитировал имидж администрации города».

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