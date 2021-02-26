Милан, Италия, , 00:28 — REGNUM Власти Италии не должны вводить на католическую Пасху (в апреле 2021 года) жестких ограничений по образцу Рождества 2020 года, заявил в четверг, 25 февраля, лидер «Лиги» (входит в правящую коалицию) Маттео Сальвини.

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Очередной жесткий карантин был бы «неуважительным» шагом по отношению к гражданам, не стоит обрекать их «на новые недели и месяцы ограничений и страха», сказал лидер «Лиги».

Представители других партий, входящих в коалицию, придерживаются иной позиции, вероятность введения «пасхальных» ограничений расценивается как весьма высокая.

По данным на 25 февраля, в Италии умерли 96 974 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 308 (днем ранее — на 318). Число подтвержденных носителей выросло на 19 886 (днем ранее — на 16 424). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 868 435 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 396 143 человека — на 6710 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 360 883 человека (за день этот показатель вырос на 7421), что составляет 2,26% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Особые и более жесткие ограничения были введены на период праздников (21 декабря — 6 января). В частности, жителям было запрещено перемещаться между регионами. Ограничения не распространялись на тех, кто возвращался домой. На восемь дней (два дня до и после Рождества, а также Нового года) «красной зоной» была вся Италия.