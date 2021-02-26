Берлин, , 00:25 — REGNUM Лидеры стран Евросоюза по итогам совещания по коронавирусу согласились с необходимостью введения электронных сертификатов вакцинации. Об этом 25 февраля заявила на брифинге канцлер Германии Ангела Меркель.

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«Важным пунктом было введение цифрового подтверждения вакцинации, — сказала она. — Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то такое».

Меркель добавила, что реализация этого решения потребует проработки некоторых технических вопросов, которыми займётся Европейская комиссия. В частности, в Евросоюзе планируют совместить национальные системы считывания информации. К лету 2021 года эту работу планируют завершить.

Напомним, на встрече в январе лидеры стран Евросоюза договорились об «аккуратном» введении COVID-сертификатов.

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