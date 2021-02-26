Ростов-на-Дону, , 00:25 — REGNUM Ростовские власти назвали стоимость многолетней реконструкции улицы Станиславского. Мало того, что работы до сих пор не завершены, так и выполнены некачественно.

Директор городского департамента автодорог и организации дорожного движения Алексей Войтенко отметил, что на реконструкцию транспортной артерии ушло около 1,4 млрд рублей. При этом первоначальная стоимость объекта не превышала 890 млн рублей. У властей остались претензии к подрядчику, который не только нарушил сроки реконструкции, но и часть работ выполнил некачественно. Через суд муниципалитет намерен взыскать с компании 3,6 млн рублей.

Также осталось завершить реконструкцию участка на поворотном кольце при пересечении улицы Станиславского и проспекта Будённовского. Работы пришлось приостановить из-за выявленных несоответствий проектно-сметной документации фактическим видам и объёмам работ. Продолжить ремонт участка планируется летом 2021 года.

ИА REGNUM сообщало, что администрация Ростова-на-Дону направила претензию в адрес исполнителя госконтракта по реконструкции улицы Станиславского. Власти остались недовольны тем, что в ходе работ с улицы исчезли деревья.

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