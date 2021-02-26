Рим, , 00:20 — REGNUM Возглавить итальянское популистское «Движение 5 звезд» должен бывший премьер-министр страны Джузеппе Конте, заявил в четверг, 25 февраля, бывший лидер партии, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Под руководством Конте партия сможет стать в большей степени «современной, либеральной и проевропейской», полагает Ди Майо.

Популисты рассчитывают при помощи сравнительно популярного Конте исправить ситуацию с двукратным снижением своего рейтинга (с 33% до 15%) за последние три года, полагают наблюдатели.

Читайте также: Почему Италия сплотилась вокруг банкира

Конте возглавлял правительство Италии в 2018—2019 (коалиция популистов и «Лиги») и 2019−2021 годах (коалиция популистов и леволибералов). После распада второй своей коалиции (спровоцированного партией Маттео Ренци) Конте вернулся к преподаванию на юрфаке университета Флоренции, однако не исключил возвращения в политику.