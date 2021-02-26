Стокгольм, , 00:16 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на пять. Данная информация была опубликована 25 февраля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 12 798 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 652 465 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 4 995 новых случаев заражения.

По состоянию на 25 февраля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 234 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 5 267 пациентов.