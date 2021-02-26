Рим, , 00:12 — REGNUM Ассоциация фармпроизводителей Италии готова «внести свой вклад в общее дело производство вакцины от коронавируса», с таким заявлением выступили ее руководители после встречи с представителями министерства экономического развития в четверг, 25 февраля.

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Ранее в новом правительстве Италии заявили о необходимости рассмотреть возможность «локализации» производства вакцин, предполагается, что это снимет нынешние проблемы с задержками поставок и недостаточными их объемами.

Представители фарминдустрии, в свою очередь, ранее отмечали, что при принятии такого решения подготовительный период составит не менее 4 месяцев.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

По данным на 25 февраля, в Италии умерли 96 974 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 308 (днем ранее — на 318). Число подтвержденных носителей выросло на 19 886 (днем ранее — на 16 424). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 868 435 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 396 143 человека — на 6710 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 360 883 человека (за день этот показатель вырос на 7421), что составляет 2,26% населения Италии.