Красный Сулин, Ростовская область, 26 февраля 2021, 00:09 — REGNUM В Ростовской области отремонтируют аварийный путепровод на реке Гнилуша, сообщает Центр управления регионом.
Мост, соединяющий центр Красного Сулина и посёлок Скелеватский, просел из-за лопнувшей балки. 2 марта местные власти введут ограничение движения для проведения ремонта и представят схемы объезда опасного объекта.
Стоит отметить, что данных о наличии проектно-сметной документации и финансировании ремонтных работ не представлено.