Ростов-на-Дону, , 00:00 — REGNUM В Ростове-на-Дону рассматривают возможность изменения схемы работы общественного транспорта. Речь идёт о создании муниципального транспортного оператора, который будет аккумулировать у себя оплату проезда в транспорте, а затем распределять их между АТП в зависимости от объёма и качества оказанных услуг.

«То есть когда пассажир заходит в автобус и платит за проезд, он платит муниципалитету. А уже муниципалитет потом оплачивает из этих денег каждый совершённый рейс, используя как деньги, полученные с пассажиров, так и средства бюджета», — цитирует заместителя сити-менеджера областного центра Константина Солонского портал donnews.ru.

При такой организации работы, считают власти, водители не гоняются за количеством пассажиров. Однако стоимость организации такой схемы может обходиться в размере 2 млрд рублей ежегодно.

ИА REGNUM сообщало, что ростовские перевозчики из-за пандемии оказались в критической ситуации. Сумма понесённых за 2020 год убытков превысила 1 млрд рублей. Это связано, в том числе, с сокращением пассажиропотока в 2020 году.

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