Вашингтон, , 23:59 — REGNUM На борьбу с внутренним терроризмом власти штатов и городские муниципалитеты получат $77 млн, заявил 25 февраля министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

По его словам, главная угроза исходит «от злоумышленников-одиночек и небольших групп лиц, которые совершают акты насилия, мотивированные идеологическими взглядами, связанными с внутренним экстремизмом… случаи проявления которого мотивированы ложными заявлениями и экстремистской риторикой, распространяемой через социальные сети и другие онлайн-платформы».

Ранее Майоркас объявил борьбу с внутренним терроризмом «национальным приоритетом».

Эти финансовые средства получат власти штатов и городские муниципалитеты.

Ряд СМИ уже отметил, что такое масштабное финансирование борьбы с «внутренним терроризмом» предпринято в США впервые.

Напомним, термин «внутренний терроризм» возник в США в январе 2021 года после акций протеста сторонников экс-президента Трампа, возмущенных масштабными фальсификациями на президентских выборах.

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