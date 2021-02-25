Ростов-на-Дону, , 23:52 — REGNUM В Ростове-на-Дону все коммунальные службы города готовы к работе в круглосуточном режиме из-за непогоды. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 25 февраля.

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В ночь на 26 февраля синоптики прогнозируют «осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, образование гололедицы» на дорогах. На дежурство выведена спецтехника. Особое внимание будет уделено особо опасным участкам.

Власти призвали пешеходов и автомобилистов быть предельно внимательными в непогоду.